Falsche Polizisten am Telefon: Auch in Oberfranken zielen Betrüger auf das Geld von Senioren

Falsche Polizisten – sogar in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wird vor dieser grassierenden Betrugsmasche gewarnt. Und auch in Oberfranken geben sich immer wieder Betrüger vor allem älteren Menschen gegenüber als Polizeibeamte aus. Was sie wollen, ist das Geld ihrer Opfer. Dafür erzählen sie ihnen abenteuerliche Geschichten. Dass ein Einbruch geplant sei, dass ein Bankmitarbeiter es auf das Konto des Opfers abgesehen habe.

Aktuell sollte eine Frau aus Ebermannstadt 20.000 Euro in eine Pension bringen und dort einem Polizeibeamten übergeben. Die Frau ist nicht auf die versiert sprechenden Betrüger herein gefallen und hat statt dessen die Polizei gerufen.