Falsche Polizisten erbeuten 18 000 Euro

Bad Reichenhall (dpa/lby) – Falsche Polizisten haben von einer gutgläubigen Seniorin in Bad Reichenhall 18 000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Betrüger der Frau am Telefon eingeredet, ihre Daten stünden auf dem Notizzettel einer rumänischen Einbrecherbande. Deswegen müsse sie ihre Ersparnisse zur Sicherheit der Polizei übergeben. Die 89-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab zwei Männern das Geld. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Juli. Die Polizei hat inzwischen drei Tatverdächtige im Alter von 27 bis 30 Jahren festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Nach einem vierten Mitglied der Bande wird noch gefahndet.

Die Polizei rät, Telefongespräche sofort abzubrechen, sobald ein unbekannter Anrufer Geld fordert.