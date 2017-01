Falscher Verdacht: Vermeintlicher 63-jähriger Graffiti-Sprayer hat nur eine Pause gemacht

Er war’s nicht. Der 63-jährige Mann, der vergangene Woche am Wartturm in Hof als vermeintlicher Graffiti-Sprayer erwischt worden war, hat dort nur eine Pause beim Skilanglauf gemacht. Geflüchtet war der 63-Jährige, weil ihn eine Drohne belästigt hat.

Der Drohnenflieger hatte den Mann verfolgt und der Polizei seinen Standort mitgeteilt, daraufhin war er kontrolliert worden und unter Verdacht geraten. Jetzt steht fest, die Graffitis am Wartturm in Hof sind älter, Farbflecken auf der Jacke des Mannes haben nichts mit den Schmierereien an dem Turm zu tun. Der 63-Jährige fühlte sich schlicht belästigt durch die Drohne.