Fasching: 16-Jähriger mit mehr als 3,3 Promille unterwegs

Weißenhorn (dpa/lby) – In einer Klinik hat im schwäbischen Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) das Faschingstreiben für einen stark betrunkenen 16-Jährigen geendet. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war der Jugendliche am Faschingsdienstag in einem Verbrauchermarkt aufgefallen, weil er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Als die Beamten den 16-Jährigen kontrollierten, stellten sie 3,3 Promille bei ihm fest. Der Jugendliche kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.