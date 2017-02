Fasching im Kulmbacher Land: Nach den Umzügen gestern gibt’s heute den Empfang im Landratsamt

Tausende Oberfranken waren gestern auf den Beinen bei den Faschingsumzügen in der Region. Ob Steinwiesen im Landkreis Kronach, Weismain bei Lichtenfels oder Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach. Schillernde Kostüme, bunte Faschingsgarden und Tänzer oder Zuschauer in phantasievollen Verkleidungen prägten das Straßenbild.

Heute gibt’s im Kulmbacher Landratsamt den traditionellen Faschingsempfang. Landrat Söllner, erklärter Faschingsfan, lädt am Nachmittag die Faschingsprinzenpaare des Landkreises ein, mit den Präsidenten und Vorsitzenden der Faschingsgesellschaften und Vereine. Los geht’s um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes.