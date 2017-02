Faschingshöhepunkt auf dem Münchner Viktualienmarkt

München (dpa/lby) – Der Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt läutet heute das Ende des Münchner Faschings ein. Traditionell lassen die Standlbesitzerinnen ihre Arbeit am Faschingsdienstag liegen und tauschen Arbeitskleidung gegen bunte Kleider und extravagante Hüte. 14 Tänzerinnen nehmen in diesem Jahr an dem Spektakel teil. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter wird die Veranstaltung am Vormittag eröffnen.

Der Tanz der Marktweiber zählt zu den Höhepunkten des Münchner Faschings und lockt alljährlich Tausende Schaulustige an. Der Brauch des Markttanzes geht auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück, wurde allerdings erstmals in den 1950er Jahren schriftlich dokumentiert. Die farbenfrohen Kostüme der Tänzerinnen repräsentieren den Stand der jeweiligen Marktfrau. So können die Zuschauer erkennen, wer auf dem Viktualienmarkt was verkauft.