Faschingsumzüge: etliche Straßen heute gesperrt

Die Narren sind los! – heute bei zahlreichen Faschingsumzügen in der Region. Zum Beispiel in Stadtsteinach. Dort wird ab 13 Uhr der Gaudiwurm durch die Stadt ziehen. Im Landkreis Kronach finden Umzüge in Oberlangenstadt, Steinwiesen, Teuschnitz, Rothenkirchen und Neukenroth statt – und außerdem noch der Kinderumzug in Steinberg. Los geht’s jeweils um 13.30 Uhr oder 14 Uhr.

Im Kreis Lichtenfels finden Umzüge in Weismain und in Kelbachgrund statt.

Für alle gilt: solange die Narren dort unterwegs sind, sind die Umzugsstrecken gesperrt – in Stadtsteinach sogar die B 303 durch den Ort. Auch Parken ist verboten.

Am Dienstagnachmittag geht es mit den Faschingsumzügen in Wallenfels im Kreis Kronach und in Seßlach weiter.