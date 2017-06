Fatale Fahrübungen in der Stadt: Opel prallt in Kulmbach gegen eine Mauer

Es sieht so aus, als hätte ein Autofahrer vergangene Nacht in der Lichtenfelser Straße in Kulmbach das Driften geübt, mit seinem Opel. Jedenfalls ist der Wagen gegen eine Mauer der Kulmbacher Brauerei geprallt. 5.000 Euro Schaden hat er dort hinterlassen. Der Fahrer hat sich aus dem Staub gemacht, ist aber von einem Zeugen beobachtet worden und die Polizei hat ihn geschnappt.

Nicht auszudenken, wenn der Opel-Fahrer auf die andere Straßenseite gedriftet wäre – in das Festzelt für das Kulmbacher Bierfest, das schon steht und noch ausgestattet wird.