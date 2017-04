FC Augsburg bangt um Koo: Rückkehr von Bobadilla unklar

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg bangt vor den nächsten Partien in der Fußball-Bundesliga um Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo. «Es schaut nach Knie aus», sagte Trainer Manuel Baum nach dem 2:1 am Samstag gegen den 1. FC Köln. Der 28-jährige Südkoreaner sah in der 89. Minute obendrein Gelb-Rot und musste vom Platz gebracht werden. Eine Untersuchung soll Aufschluss über Koos Zustand geben. Wann Torjäger Raul Bobadilla wieder fit wird, ist zudem unklar. Der 29-Jährige leidet noch unter einer Muskelverletzung in der Wade vom 0:2 vor einer Woche gegen Hertha BSC. Bobadilla fehlte am Samstag gegen Köln.