FC Augsburg löst Vertrag mit Ex-Trainer Schuster auf

Mals (dpa) – Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Ex-Trainer Dirk Schuster aufgelöst. Dies gab Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Mals in Südtirol bekannt. Schuster war in der vergangenen Saison nach 14 Spielen freigestellt worden, weil seine Zukunftspläne von denen der Clubführung abwichen. Er besaß aber noch einen Kontrakt bis 2019.

Nach dem Klassenverbleib unter Nachfolger Manuel Baum sei dann über eine definitive Trennung verhandelt worden, sagte Reuter. Das Thema wurde «sauber beendet». Schuster und seine damaligen Co-Trainer werden also künftig nicht mehr von den Schwaben bezahlt und können sich einen neuen Verein suchen.