FC Augsburg ohne Personalsorgen nach Bremen

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg geht mit einer entspannten Personallage in das Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. «Personell schaut’s wieder richtig gut aus», sagte Trainer Manuel Baum am Freitag. Auch die zuletzt etwas angeschlagenen Alfred Finnbogason (Adduktoren) und Daniel Baier (Oberschenkel) konnten wieder trainieren. Nach vier Spielen ohne Dreier wollen die Augsburger bei den immer noch sieglosen Bremern wieder in die Erfolgsspur finden. «Wir wollen so schnell wie möglich wieder ein Spiel gewinnen», versicherte Baum. Die vergangenen drei Partien gegen Werder konnten die Fuggerstädter für sich entscheiden.