FC Augsburg setzt gegen Bayern München auf «Kernmentalität»

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg will unbelastet von dem Debakel aus dem Frühjahr in die Bundesliga-Herkulesaufgabe am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern München gehen. Auf die Frage, ob das 0:6 vom 1. April noch eine Rolle spiele, antwortete Trainer Manuel Baum am Donnerstag: «Eigentlich gar nicht. Bayern hat einen anderen Trainer, wir ein anderes Personal. Damals hatten wir viele verletzte Spieler.» Mit einer Notelf aufgrund vieler Ausfälle wurden die Augsburger vom deutschen Fußball-Rekordmeister damals deklassiert.

Die Fuggerstädter starten nach einem starken ersten Saisondrittel mit Zuversicht ins Nachbarschaftsduell. «Wir brauchen eine gesunde Aggressivität, das mag keine spielstarke Mannschaft», sagte Baum, der den Münchnern eine «außergewöhnliche Qualität» bescheinigt. «Bayern darf nicht unbedingt seinen besten Tag erwischen, und was wir auf den Platz bringen, muss auch zu 100 Prozent passen.»

Defensiver als gewohnt wollen die Augsburger nicht auftreten. «Das A und O wird unsere Kernmentalität sein, die wir auf den Platz bringen wollen», betonte Baum mit Blick auf einen Faktor wie Leidenschaft.

Personalsorgen hat der Coach des Tabellenzehnten nicht. Stürmer Alfred Finnbogason (Adduktoren) soll nach der Länderspielpause dabei sein. Nur Martin Hinteregger und Sergio Cordova (beide Sprunggelenk) werden fehlen. Der Verteidiger und der Angreifer sollen aber kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.