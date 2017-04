FC Augsburg spielt 1:3 gegen Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt hat sich mit dem 3:1 (0:1) gegen den FC Augsburg so wie sicher aus dem Bundesliga-Abstiegskampf verabschiedet. Nach zehn sieglosen Spielen stockten die Hessen am Samstag vor 50 200 Zuschauern mit dem Dreier ihr Konto auf 41 Punkte auf und können sich nun wieder Hoffnung auf einen Europacupplatz machen. Nach Augsburgs Führungstreffer von Jeffrey Gouweleeuw (10. Minute), konnten Marco Fabian (78./87.) mit einem Doppelpack und Ante Rebic (90.+1) in der Endphase das Spiel noch drehen.

Der Erfolg gibt der Eintracht Auftrieb für das Halbfinale im DFB-Pokal am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach. Nach der Niederlage im 200. Fußball-Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte wird die Lage für die seit 2011 erstklassigen Augsburger dagegen am Tabellenende immer bedrohlicher.