FC Augsburg startet Vorbereitung in Spanien

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg bereitet sich seit Mittwoch im Trainingslager in Spanien auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Die Fuggerstädter landeten am Nachmittag auf dem Flughafen in Malaga und machten sich danach auf in ihr Camp in Marbella. Anschließend stand schon die erste Einheit im Süden Spaniens mit Trainer Manuel Baum auf dem Programm. Der 37-Jährige bereitet die Augsburger dort noch bis zum 13. Januar auf die Rückserie vor. Es sind Testspiele gegen AZ Alkmaar (7. Januar) und Hannover 96 (12. Januar) geplant. Der FCA startet mit einem Heimspiel am 21. Januar (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim in die Rückrunde.