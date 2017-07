FC Augsburg unterliegt FC Middlesbrough auf Insel-Tour

Middlesbrough (dpa) – Der FC Augsburg hat das erste Kräftemessen auf seiner England-Tour verloren. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum kam am Samstag beim FC Middlesbrough nicht über ein 1:2 (1:1) hinaus. Kostas Stafylidis (3. Minute) brachte die Augsburger im Riverside Stadium mit einem wuchtigen Schuss in Führung. Der Däne Martin Braithwaite (37.) glich vor 7939 Zuschauern noch vor dem Seitenwechsel aus. Eine Minute vor dem Abpfiff bescherte Adam Forshaw dem englischen Zweitligisten den Sieg.

Während ihres Kurztrips auf die Insel treffen die Fuggerstädter am Mittwoch (20.45 Uhr/MESZ) noch auf den FC Southampton. Am darauffolgenden Tag reist der Tross des FCA wieder zurück in die Heimat. Für Augsburg ist es das zweite Trainingslager nach einem Vorbereitungscamp in Südtirol.