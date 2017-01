FC Augsburg verlängert Vertrag mit Bobadilla bis 2020

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Stürmer Raul Bobadilla um weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2020 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag vor dem ersten Pflichtspiel 2017 gegen 1899 Hoffenheim mit. Der heute 29-jährige Bobadilla war im Sommer 2013 vom FC Basel zu den Augsburgern gewechselt. Wenige Tage zuvor hatte der FCA auch die Verträge von Mittelfeldspieler Jan Moravek (2020) und Verteidiger Christoph Janker (2018) vorzeitig verlängert.

«Raul weiß, was er am FCA hat und wir wissen, was wir an ihm haben», sagte nun Manager Stefan Reuter. «Raul ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann und der unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten sehr gut tut.»

Bobadilla freut sich «über das Vertrauen, das ich hier beim FCA spüre. Ich fühle mich unheimlich wohl in diesem Verein und der Mannschaft und möchte noch viele Siege und Erfolge mit diesem Team erleben. Kurzfristig möchte ich nach einem schweren halben Jahr mit Verletzungen wieder richtig fit werden und der Mannschaft helfen», sagte er. Eine Wadenverletzung hatte Bobadilla zuletzt ausgebremst.