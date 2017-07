FC Augsburg verpflichtet Gregoritsch und Cordova

Augsburg (dpa) – Der FC Augsburg hat zum Auftakt in die Saisonvorbereitung zwei Offensivspieler verpflichtet. Wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, kommt der 23 Jahre alte Österreicher Michael Gregoritsch vom Hamburger SV. Der 19-jährige Venezolaner Sergio Cordova wechselt von Caracas FC zum FCA. Beide erhalten Fünfjahresverträge bis zum 30. Juni 2022.

«Michael Gregoritsch ist ein junger, torgefährlicher Spieler, der bereits über Erfahrungen in der Bundesliga verfügt und in der Offensive variabel einsetzbar ist», sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. «Mit Sergio Cordova konnten wir ein junges Talent für den FCA gewinnen, das bei der U20-WM zuletzt seine Qualitäten deutlich gezeigt hat. Wir sind überzeugt, dass er sich in der Bundesliga durchsetzen kann und werden ihm daher die nötige Zeit für die Eingewöhnung und Entwicklung geben.»

Gregoritsch freut sich auf die neue Herausforderung. «Ich habe das Gefühl, dass der FCA genau der richtige Verein für meine weitere Entwicklung ist», sagte er. «Hier passt für mich alles. Daher habe ich mich auch langfristig gebunden und möchte die tolle Entwicklung des FCA in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem Team weiterführen.»