FC Augsburg will gegen Leipzig überraschen: Baier fehlt

Augsburg (dpa/lby) – Der FC Augsburg steht in der Fußball-Bundesliga heute vor einem äußerst schwierigen Heimspiel. Das Team von Trainer Manuel Baum ist Gastgeber für den Tabellenzweiten RB Leipzig. Mit einem Sieg würden die Schwaben in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Es sei an der Zeit, auch einmal ein Topteam zu schlagen, sagte Trainer Baum. Verzichten müssen die Augsburger weiter auf Daniel Baier. Der Mittelfeldroutinier fehlt wegen Achillessehnenbeschwerden.

Nach dem 2:1 in Darmstadt gehen die Augsburger das Heimspiel mit weiterem Selbstvertrauen an. Allerdings müssen sie für einen Erfolg auch eine schwarze Serie beenden: Seit zwölf Spielen am Freitagabend wartet der FCA auf einen Sieg.

Am Samstag greifen dann die beiden anderen bayerischen Bundesligisten in das Geschehen ein. Der FC Ingolstadt tritt bei 1899 Hoffenheim an, der FC Bayern beim 1. FC Köln. Die Münchner hätten als Tabellenführer sicher nichts gegen einen Erfolg der Augsburger gegen Leipzig einzuwenden.