FC Bayern beendet Trainingslager mit 5:0-Sieg gegen Eupen

Doha (dpa) – Der FC Bayern München hat zum Abschluss des Trainingslagers in Doha einen klaren Testspiel-Erfolg gegen KAS Eupen erzielt. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti setzte sich am Dienstag gegen den belgischen Fußball-Erstligisten mit 5:0 (1:0) durch. Mats Hummels, zweimal Youngster Fabian Benko, Arturo Vidal und Douglas Costa erzielten die Tore.

«Das war ein guter Abschluss mit dem Testspiel», sagte Thomas Müller. «Wir haben sehr, sehr gut gearbeitet im Trainingslager», sagte Kapitän Philipp Lahm.

Im einzigen Test des Trainingslagers fehlten bei den Bayern die verletzten Thiago und Jérôme Boateng, der erkältete Österreicher David Alaba sowie der Franzose Kingsley Coman und Nationaltorhüter Manuel Neuer, der am Montag noch auf der Gala des Fußball-Weltverbandes in Zürich weilte. Auch Holger Badstuber war nicht mehr dabei. Der Innenverteidiger wird an den FC Schalke 04 ausgeliehen, wie beide Clubs am Dienstag mitteilten.

Die Münchner treten am Mittwoch wieder die Heimreise an, am Samstag sind sie beim Telekom-Cup in Düsseldorf im Einsatz. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2016 bestreiten die Bayern am 20. Januar beim SC Freiburg.