FC Bayern Campus und die Stars von Morgen

München (dpa) – Das Nachwuchsleistungszentrum «FC Bayern Campus» wird am 1. August als neue Talentschmiede des deutschen Fußball-Meisters eröffnet. «Es war seit vielen Jahren unser Traum, wie viele große Clubs auf der Welt, auch ein Nachwuchsleistungszentrum zu haben, einen Bayern-München-Campus. Es ist jetzt gelungen, es fast fertig zu stellen», sagte Präsident Uli Hoeneß am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Nachwuchsleistungszentrum. Ende Juli sollen die Bauarbeiten am rund 70 Millionen Euro teuren Projekts abgeschlossen sein.

Im FC Bayern Campus sollen die Stars von Morgen ausgebildet werden, damit wieder mehr eigene Talente wie zuletzt David Alaba vor sieben Jahren den Sprung ins Profiteam schaffen. «Wir tun alles dafür, dass wir in Zukunft hier erfolgreicher sind. Es wird immer eine Maxime sein: Wir müssen besser sein als die anderen, und wie wir das schaffen, werden wir sehen», sagte Präsident Hoeneß.

Am Tag nach dem Einzug der U19 in das Endspiel der deutschen A-Jugend-Meisterschaft sprachen die Münchner Club-Bosse besonders gerne über die Nachwuchsarbeit. «Das ist schon ein Stück der Beweis, dass die Dinge nicht bei Null gestartet werden müssen, dass da etwas im positiven Fluss ist», sagte Rummenigge. Nun sollten Hermann Gerland als sportlicher Leiter und Jochen Sauer als Leiter der Talentschmiede den Weg optimieren. Der bisherige Profi-Torhüter Tom Starke wird dort als Koordinator der Torwarttrainer arbeiten.