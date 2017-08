FC Bayern eröffnet Nachwuchsleistungszentrum

München (dpa/lby) – Der FC Bayern eröffnet heute offiziell sein neues Nachwuchsleistungszentrum in München. Bei der feierlichen Zeremonie wird viel Prominenz auf dem «FC Bayern Campus» vertreten sein. Als Redner sind neben Vereinspräsident Uli Hoeneß der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Präsident Rainer Koch vom Bayerischen Fußball-Verband angekündigt. Rund 70 Millionen Euro hat der Rekordmeister in das Leistungszentrum investiert. Es soll eine neue Kaderschmiede für das Profiteam sein. Die neue Heimat der Nachwuchsteams umfasst auf einem 30 Hektar großen Areal acht Fußballplätze, darunter eine Spielstätte mit 2500 Zuschauerplätzen. Der Campus ist bereits seit Anfang des Monats in Betrieb. «Er erfüllt uns alle mit Stolz», sagte Hoeneß.