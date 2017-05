FC Bayern gibt Felix Götze Profivertrag bis 2019

München (dpa) – Der FC Bayern hat Felix Götze mit einem Profivertrag bis 2019 ausgestattet. Der jüngere Bruder von WM-Siegtorschütze Mario Götze ist seit 2014 beim deutschen Fußball-Rekordmeister und kam seitdem vor allem in der U17 und U19 zum Einsatz. Der 19 Jahre alte Allgäuer stand in der abgelaufenen Saison auch bei den Profis im Kader. Für einen Pflichtspieleinsatz reichte es nicht. «Wir sind sehr froh, mit Felix Götze einen weiteren hochtalentierten Spieler an uns gebunden zu haben», sagte Nachwuchs-Leiter Hermann Gerland am Mittwoch.