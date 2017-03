FC Bayern gibt Nachwuchsspieler Friedl Profivertrag

München (dpa) – Der FC Bayern München hat Nachwuchsspieler Marco Friedl mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der 18 Jahre alte Defensivspieler einen Kontrakt bis zum Sommer 2021. Der U19-Nationalspieler Österreichs gehört derzeit noch zum Kader der A-Junioren. In den vergangenen Wochen trainierte Friedl aber bereits regelmäßig mit den Münchner Profis. Zudem absolvierte er das Trainingslager des Meisters in Doha im Januar.

«Er hat in unseren Nachwuchsteams hervorragende Leistungen gezeigt und sich zuletzt auch im Training der Profis bewiesen. Wir trauen ihm zu, sich beim FC Bayern durchzusetzen», erklärte Co-Trainer Hermann Gerland.