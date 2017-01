FC Bayern hebt zur Winter-Wintervorbereitung nach Katar ab

München (dpa/lby) – Der FC Bayern München startet in seine Winter-Vorbereitung. 13 Tage nach der Machtdemonstration beim 3:0 gegen Leipzig hebt der Sonderflieger des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach Katar ab. Das erste offizielle Training ist für den Mittwoch geplant.

Die Münchner halten nun im siebten Jahr ihr Wintertrainingslager im Golfstaat ab, erstmals unter Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener will die Vorbereitung im sonnigen WM-Ausrichterland der WM 2022 nutzen, sein Team für eine erfolgreiche Rückrunde einzustimmen. Die Mannschaft solle bestmöglich auf das Saisonfinale vorbereitet werden, sagte Ancelotti.

Im Trainingslager im Emirat soll der seit Mitte November verletzte Kingsley Coman weitere Schritte Richtung Comeback machen. Auch der verletzte Jérôme Boateng könnte nach einer Operation am Brustmuskel mit nach Katar reisen. Das erste Pflichtspiel steht für das Team von Trainer Ancelotti am 20. Januar beim SC Freiburg an.