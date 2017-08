FC Bayern hofft auf Neuer-Comeback schon gegen Leverkusen

München (dpa) – Der FC Bayern München hofft auf ein Comeback von Nationaltorhüter Manuel Neuer schon am Freitag im Saison-Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga. «Wenn der Kapitän da hinten im Tor steht, wäre das ein Pfund. Das würde uns Qualität und Sicherheit geben», sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch bei der Präsentation eines neuen Sponsoring-Partners (Ursapharm). Der 31 Jahre alte Neuer hatte sich im April im Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid den Mittelfuß gebrochen. Geplant sei, dass Neuer am Donnerstag am Abschlusstraining teilnehme, sagte Rummenigge. Trainer Carlo Ancelotti hatte aber angekündigt, keine Risiken einzugehen.