FC Bayern im Topspiel gegen Dortmund

München (dpa/lby) – Der FC Bayern München will im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Abend (18.30 Uhr) in Dortmund die Tabellenführung behaupten. Mit einem Erfolg bei der Borussia könnte der deutsche Rekordmeister den Vorsprung auf den Tabellenzweiten sogar auf sechs Punkte ausbauen. «Wir wollen unsere Siegesserie fortführen», sagte Trainer Jupp Heynckes. Seit er in München die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten hat, haben die Bayern alle Spiele gewonnen. Torjäger Robert Lewandowski soll nach muskulären Problemen gegen seinen Ex-Verein wieder von Anfang an stürmen.

Der FC Augsburg plant ebenfalls am heute (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen eine Premiere. Von 14 Pflichtspielen gegen den Werksclub konnte der FCA nicht eine einzige gewinnen. Beide Teams liegen mit 15 Punkten aktuell gleichauf. «Das ist ein richtig harter Brocken», sagte Augsburgs Trainer Manuel Baum.