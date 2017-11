FC Bayern in Dortmund doch mit Kimmich

Dortmund (dpa) – Der FC Bayern München kann das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund doch mit Joshua Kimmich bestreiten. Wider Erwarten steht der Nationalspieler in der Startelf für die Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr). Der Rechtsverteidiger hatte am Freitag wegen einer Magenverstimmung auf die Reise mit der Mannschaft nach Dortmund verzichtet, war aber am Samstag zum Team gestoßen. Der angeschlagene Jerome Boateng muss dagegen auf der Bank Platz nehmen.

BVB-Coach Peter Bosz verzichtete zunächst auf den Einsatz von Weltmeister Mario Götze und Europameister Raphael Guereiro. Beide Profis gehören zu den Reservisten.