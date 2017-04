FC Bayern mit Hummels und Boateng im Rückspiel gegen Madrid

Madrid (dpa) – Mit dem wieder genesenen Innenverteidiger-Duo Mats Hummels und Jérôme Boateng will der FC Bayern München bei Real Madrid den Einzug ins Königsklassen-Halbfinale schaffen. Die beiden zuvor angeschlagenen Abwehrspieler können im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) von Beginn an spielen. Auch der im Hinspiel wegen einer Schulterverletzung fehlende Robert Lewandowski steht wie erwartet in der Startelf. Trainer Carlo Ancelotti kann damit für die Aufholjagd nach dem 1:2 im Hinspiel vergangene Woche fast seine beste Elf aufbieten. Lediglich der Spanier Javi Martínez fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt.