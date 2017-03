FC Bayern: Mit Sieg in Gladbach Vorsprung ausbauen

München (dpa/lby) – Bayern München will mit einem Sieg heute bei Borussia Mönchengladbach seinen Vorsprung in der Fußball-Bundesliga weiter ausbauen. Gelingt dem deutschen Meister der Auswärtserfolg, dann gehen die Münchner mit 13 Punkten Vorsprung auf den erneut patzenden Verfolger Leipzig in die Länderspielpause. Verzichten muss Trainer Carlo Ancelotti auf den gesperrten Arturo Vidal und den verletzten Douglas Costa. Der genesene Weltmeister Jérôme Boateng könnte gegen die Gladbacher, die unter der Woche in der Europa League im deutschen Duell gegen den FC Schalke 04 ausgeschieden waren, erneut als Einwechselspieler zum Zuge kommen.