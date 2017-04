FC Bayern München: Ancelotti spürt Vertrauen

München (dpa) – Carlo Ancelotti spürt beim FC Bayern München nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal weiter die volle Rückendeckung. «Ich habe ein gutes Gefühl in diesem Verein. Sie haben mich unterstützt und sie unterstützen mich auch jetzt. Sie haben Vertrauen in mich und ich habe Vertrauen in den Club», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag in München. Ancelotti blickte auf das Aus im Königsklassen-Viertelfinale mit «Pech» zurück, beim K.o. im Pokal gegen Dortmund sei das anders. «Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen», sagte der 57-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg.