FC Bayern ohne erkälteten Renato Sanches

München (dpa) – Der FC Bayern München hat in der Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen den FC Schalke 04 vorerst auf Mittelfeldspieler Renato Sanches verzichten müssen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, legte der Portugiese wegen einer leichten Erkältung eine Trainingspause ein. Beim 8:0 gegen den Hamburger SV am Samstag wurde der 19-Jährige in der zweiten Hälfte für Torjäger Robert Lewandowski eingewechselt.

Schalke soll für den FC Bayern nur Durchgangsstation auf dem Weg zum 19. DFB-Pokal-Titel sein. «Die Schalker sind gut drauf und haben ihre Leistungen gebracht in der letzten Zeit», sagte Torwart Manuel Neuer bei FC Bayern.tv. «Wir haben Schalke jetzt erst zuhause erlebt. Wir wussten vorher, dass es ein schwieriges Spiel wird, und so erwarten wir sie auch im Pokal.» Vor drei Wochen hatten die Münchner zuhause nur 1:1 gegen die Gelsenkirchener gespielt.

Seit Montag um 11.00 Uhr ist der FC Bayern auch mit einem eigenen Fernsehsender vertreten. FC Bayern.tv berichtet rund um die Uhr über die Münchner. «Heute haben wir einen eigenen Fernsehkanal, das wäre früher gar nicht vorstellbar gewesen», erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.