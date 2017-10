München (dpa) – Der FC Bayern München muss im DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig kurzfristig auf Offensivspieler James Rodríguez verzichten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, ist der 26-jährige Kolumbianer wegen Rückenproblemen in München geblieben. Der FC Bayern bestreitet am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Herausforderer RB Leipzig das Topspiel der 2. Pokalrunde.