München (dpa) – Der FC Bayern München ist am Freitagnachmittag ohne Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich zum Topspiel bei Borussia Dortmund aufgebrochen. Der Außenverteidiger blieb wegen einer Magenverstimmung in München, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Mit an Bord war dagegen trotz anderslautender Medienberichte Weltmeister Jérôme Boateng.