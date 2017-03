FC Bayern strebt ins Viertelfinale der Champions League

London (dpa/lby) – Der FC Bayern München geht heute in London mit großem Optimismus ins Champions-League-Spiel beim FC Arsenal. Der deutsche Fußball-Meister müsste im Emirates Stadium schon eine historische Europapokal-Niederlage erleiden, um nach dem 5:1 im Achtelfinal-Hinspiel den Einzug in die nächste K.o.-Runde zu verfehlen. «Die Tür ist auf, aber wir müssen jetzt noch seriös und respektvoll durchgehen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zur Aufgabe in London. Das 5:1 sei ein «erstklassiges Ergebnis».

Die Bayern müssen gegen Arsenal ohne den nach drei Gelben Karten gesperrten Kapitän Philipp Lahm auskommen. Das Weiterkommen würde auch mit einer ansehnlichen UEFA-Prämie von 6,5 Millionen Euro honoriert. Ausgelost wird das Viertelfinale am 17. März.