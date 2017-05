FC Bayern will Fußballkunst nach China exportieren

Qingdao (dpa/lby) – Bayern will künftig nicht nur Wirtschaftsgüter nach China exportieren, sondern auch fußballerisches Know-how: Der FC Bayern München betreibt seit Februar eine eigene Fußballschule in der Küstenmetropole Qingdao in Bayerns Partnerprovinz Shandong. Der FC Bayern sei «unser wichtigster Exportartikel», lobte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am Freitag bei einem Besuch der Einrichtung während seiner China-Reise. FC-Bayern-Vorstandsmitglied Jörg Wacker sagte: «Wir wollen unseren Freunden und unseren Fans hier in China unser Know-how näher bringen.» Eine zweite solche Fußballschule soll in Shenzhen im Süden des Landes entstehen.

Zunächst werden an der Fußballschule Jugendtrainer ausgebildet: Ein erster Lehrgang mit 180 Lehrern aus Grund- und Mittelschulen der Stadt Qingdao ist schon abgeschlossen, derzeit läuft ein zweiter mit 120 Teilnehmern. Diese werden sowohl theoretisch als auch praktisch fortgebildet. Und irgendwann sollen auch Trainingsprogramme für Hunderte Kinder und Jugendliche folgen.

FC-Bayern-Markenbotschafter Giovane Elber berichtete von einer enormen Begeisterung für den Fußballverein in China: «Die können kein Wort Deutsch, aber das Bayern-Lied können sie singen.» Mit den Fußballschulen wolle man einen kleinen Teil dazu beitragen, «dass der chinesische Fußball besser wird», sagte der 44-Jährige. «Und da müssen wir schon ganz früh anfangen und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.» Im Fußball müsse China noch einige Jahre aufholen.