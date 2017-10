FC Ingolstadt setzt Klettertour fort: 3:1 in Bielefeld

Bielefeld (dpa/lby) – Der schwach in die Saison gestartete FC Ingolstadt setzt seine Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga fort. Der Bundesliga-Absteiger siegte am Freitagabend bei Arminia Bielefeld mit 3:1 (2:1). Ein von Bielefelds Kapitän Julian Börner entscheidend abgefälschter Schuss von Thomas Pledl (11.), ein Elfmetertor von Stürmer Stefan Kutsche (45.+1) und der siebte Saisontreffer von Sonny Kittel (85.) verlängerten die Erfolgsserie der Schanzer mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien. Börner traf vor 15 005 Zuschauern für die Arminia (29.). Dazu gab es Platzverweise für Ingolstadts Marcel Gaus (13.) und Bielefelds Brian Behrendt (26.).