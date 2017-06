FC Ingolstadt vor Trainingsstart: «Ehrgeizige Ziele»

Ingolstadt (dpa/lby) – Der FC Ingolstadt geht selbstbewusst in die Vorbereitungen auf die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Am Samstag stehen bei den Oberbayern der obligatorische Laktattest und am Nachmittag (15.00 Uhr) die erste öffentliche Trainingseinheit auf dem Programm. 35 Tage nach dem letzten Erstligaspiel beginnt für das Team von Trainer Maik Walpurgis, der einige Leistungsträger zum Verbleib bei den Schanzern überredete, die Mission 2. Liga.

Vom schnellen Wiederaufstieg wollte Geschäftsführer Harald Gärtner, der nach dem überraschenden Rücktritt von Thomas Linke aktuell auch Sportdirektor des FCI ist, noch nicht reden. «Es ist absolut vermessen, jetzt über solche Ziele zu sprechen. Das können wir nach zehn Spielen machen», meinte er in dieser Woche, ergänzte aber: «Wir haben einen Kader, mit dem wir uns ehrgeizige Ziele stecken können.»

Trotz des Abstiegs haben sich etwa die Abwehrspieler Marvin Matip und Romain Brégerie sowie Mittelfeldantreiber Almog Cohen zu Ingolstadt bekannt und ihre Verträge sogar verlängert.

Die aktuell drängendsten Personalfragen drehen sich um Dario Lezcano und Markus Suttner. Sowohl der vom SC Freiburg umworbene Stürmer Lezcano als auch Abwehrspieler Suttner, der in die englische Premier League nach Brighton will, erhielten von Gärtner keine Freigabe.

Nach dem Trainingsauftakt stehen für den FCI Anfang Juli drei Testspiele gegen den Karlsruher SC, den VfB Eichstätt und Wehen Wiesbaden an, ehe es vom 12. bis 19. Juli ins Trainingslager nach Tirol geht. Am letzten Juli-Wochenende beginnt die Zweitliga-Saison.