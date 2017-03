FC Ingolstadt will Borussia Dortmund überraschen

Ingolstadt (dpa/lby) – Der abstiegsbedrohte FC Ingolstadt steht vor einem schweren Gastspiel in der Fußball-Bundesliga. Der Vorletzte der Tabelle muss heute bei Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund ran. Die Schanzer hoffen aber auf ihre Außenseiterchance. «Wir haben Wille und Qualität. Wir gehen nicht runter», versicherte Stürmer Dario Lezcano vor dem 25. Spieltag mit Blick auf den Existenzkampf der Oberbayern. Schon sieben Zähler haben die Ingolstädter Rückstand auf Relegationsplatz 16. «Wir wollen zeigen, was in uns steckt», beteuerte Offensivspieler Sonny Kittel.