FC Ingolstadt will in Dortmund überraschen

Ingolstadt (dpa/lby) – Im Kampf gegen den Abstieg will der FC Ingolstadt im schweren Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund für ein Ausrufezeichen sorgen. «Uns erwarten wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten im April, aber es wäre fatal, uns nur auf diese zu fokussieren. Wir müssen schon in Dortmund loslegen», sagte Linksverteidiger Markus Suttner am Dienstag. «Natürlich ist uns bewusst, dass wir dort nur mit einer Überraschung punkten. Aber wir haben den Willen und sehen keinen Grund, warum uns das nicht gelingen könnte.»

Die Ingolstädter haben als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga schon sieben Punkte Rückstand auf den Hamburger SV auf dem Relegationsrang. Im Hinspiel gegen die Dortmunder führten die Schanzer schon mit 2:0, mussten sich am Ende jedoch mit einem 3:3 begnügen.

«Wir müssen genauso giftig und hungrig sein wie im Hinspiel, dann bekommen auch sie ihre Probleme», forderte der 29-jährige Suttner. «Wir haben bewiesen, dass wir überraschen können und wissen ganz genau, dass wir das für unsere Familien, unsere Fans, alle Mitarbeiter und Ingolstädter machen, damit wir auch nächstes Jahr Bundesliga spielen.»