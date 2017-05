FC St. Pauli verpflichtet Würzburger Schoppenhauer

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Ersatz für seinen zu Dynamo Dresden abwandernden Kapitän Sören Gonther gefunden. Innenverteidiger Clemens Schoppenhauer wechselt von Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ans Hamburger Millerntor. Der 25-Jährige einigte sich mit dem Verantwortlichen auf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019, teilte der Kiezclub am Montag mit. Zu den Modalitäten des Transfers gab es zunächst keine Angaben.

«Wir freuen uns, mit Clemens einen Innenverteidiger verpflichtet zu haben, der voll in unser Anforderungsprofil passt. In den Gesprächen wurde sehr schnell klar, dass er nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft passen wird», sagte Sportchef Andreas Rettig. Schoppenhauer sieht in dem Wechsel «eine große Sache» für sich und seine weitere Entwicklung. «Ich komme in einen gewachsenen Verein mit professionellen Strukturen und will hier weiter dazu lernen, mich in der 2. Liga etablieren und durchsetzen.»