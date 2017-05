FCA bleibt erstklassig: 0:0 bei Hoffenheim

Sinsheim (dpa) – Der FC Augsburg spielt ein weiteres Jahr erstklassig – 1899 Hoffenheim hat die direkte Qualifikation für die Champions League verpasst. Den bayerischen Schwaben genügte nach einem starken Schlussspurt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am Samstag ein 0:0 in Sinsheim, um nicht auf Relegationsrang 16 abzurutschen. Die zu Hause in dieser Saison ungeschlagenen Hoffenheimer kamen nach einer enttäuschenden Vorstellung vor 30 150 Zuschauern nicht über den Punktgewinn hinaus.

Die Kraichgauer hofften zudem vergeblich auf einen Ausrutscher von Rivale Borussia Dortmund, der mit einem 4:3 gegen Bremen als Dritter das direkte Ticket für die Königsklasse löste.