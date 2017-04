Feierliche Gottesdienste zum Osterfest

München/Bamberg (dpa/lby) – Mit feierlichen Gottesdiensten und der Speisenweihe in den Kirchen feiern katholische und evangelische Christen am Sonntag das Osterfest. Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx hält im Münchner Liebfrauendom ein Pontifikalamt und wird dabei in seiner Predigt auf das Fest der Auferstehung Jesu eingehen. Kardinal Marx ist auch Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.

Zur selben Zeit findet in der Münchner St. Matthäuskirche der Ostergottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm statt, der zugleich Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland ist. Im Bamberger Kaiserdom leitet Erzbischof Ludwig Schick die feierliche Liturgie zum Osterfest.

Bei den Gottesdiensten werden die Speisen geweiht, die vor allem Kinder in Körben mitbringen. Dazu gehören ein aus süßem Teig gebackenes Osterlamm, gefärbte Hühnereier, Salz, Schinken und Brot. Mit dem Osterfest endet die am Aschermittwoch begonnene Fastenzeit.

Schon am Abend zuvor oder am frühen Morgen war für viele Christen der Besuch der Auferstehungsfeier ein wichtiger Termin im kirchlichen Jahreskalender. Dabei ist das Entzünden der Osterkerze in der Dunkelheit oder Morgendämmerung ein stimmungsvoller Höhepunkt.