Feiern – aber sicher: Polizei kümmert sich um Böller und zeigt Präsenz

Die Menschen bereiten sich auch in Oberfranken auf die Silvesternacht vor und wollen das neue Jahr mit Freude, Freunden und Feuerwerk begrüßen. Für ihre Sicherheit ist die Polizei zuständig. Zum einen direkt auf der Straße. Nach den Worten von Polizeisprecher Jürgen Stadter vom Polizeipräsidium Oberfranken werden morgen Abend in ganz Oberfranken 100 Polizeibeamte mehr auf den Straßen unterwegs sein, als in den letzten Jahren. Nicht, weil man aktuell Problem erwarte, sondern weil man Präsenz zeigen wolle.

Der zweite große Sicherheitsbereich sind die Böller – und dank der Nähe zur tschechischen Grenze eingeschmuggelte Raketen von Asia-Märkten, die dank ihrer unbekannten Inhalte völlig unkontrollierbar sind und teils unter das Sprengstoffgesetz fallen. Erst am Mittwoch haben Schleierfahnder bei Selb drei junge Männer mit 30 Kilogramm illegaler Böller im Auto erwischt. Wir alle kennen die Warnung der Polizei: Setzen Sie wegen ein paar Böllern nicht Ihre eigene Sicherheit aufs Spiel.