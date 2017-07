Felbinger verlässt Freie-Wähler-Fraktion

München (dpa/lby) – Der wegen Betrugs angeklagte Abgeordnete Günther Felbinger verlässt die Landtagskraftion der Freien Wähler. Er werde aber weiterhin seine politischen Mandate und außerpolitischen Ämter beibehalten, teilte Felbinger am Dienstag mit. Spekulationen der Partei rund um seinen Krankenstand hätten ihn zu dem Schritt bewogen, hieß es in der Mitteilung. «Für mich gilt die Gesundheit als oberste Maxime und eine Gemeinschaft, die dies in Frage stellt, bietet für mich keine gemeinsame Basis mehr.»

Der Fraktionsvorstand der Freien Wähler wollte am selben Tag über den Ausschluss Felbingers beraten. Der «Münchner Merkur» (Dienstag) hatte zuvor darüber berichtet.

Felbinger wird vorgeworfen, seine Mitarbeiterpauschale als Abgeordneter missbraucht zu haben. Er hatte wegen der Affäre seinen Posten als bildungspolitischer Sprecher der Freien Wähler abgegeben.