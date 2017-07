Ferienbeginn in mehreren Bundesländern sorgt für Staus

München (dpa/lby) – Urlaubsreisende haben am Samstag für Behinderungen auf Bayerns Autobahnen gesorgt. «Die klassischen Reiserouten in Richtung Österreich sind belastet und es kommt zu zahlreichen Staus», sagte eine Sprecherin des ADAC am Mittag. Geduld haben mussten die Autofahrer etwa auf der A7 zwischen Ulm und Memmingen und bis zur österreichischen Grenze, auf der A99 auf dem Münchner Autobahnring und auf der A8 München-Salzburg. Am Wochenende haben die großen Ferien in drei deutschen Bundesländern begonnen. Die Schüler in fünf weiteren Bundesländern haben schon Sommerferien.