Ferienende führt zu vielen Staus in Bayern

München/Rosenheim (dpa/lby) – Das Ende der Faschingsferien im Freistaat hat am Samstag zu vielen Staus auf Bayerns Autobahnen geführt. Am Mittag war vor allem Südbayern betroffen, wie das Verkehrslagezentrum in Rosenheim mitteilte. Staus gab es auf der Autobahn 7 bei Füssen und den Autobahnen 93 und 8 im Bereich München und Rosenheim. Auch in Unterfranken staute es sich nach einem Unfall auf der Autobahn 3 im Bereich Marktheidenfeld.

Neben dem Ferienende waren laut eines Sprechers auch der samstägliche Bettenwechsel sowie zahlreiche Tagesausflügler bei gutem Wetter ursächlich. «Da kommen alle drei ungünstigsten Varianten zusammen.» Bis zum Nachmittag sollte die angespannte Verkehrslage in Südbayern in jedem Fall anhalten.