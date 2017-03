Fertigstellung: Wohngruppen der Diakonie in der Kulmbacher Dobrachstraße bezugsfertig

In dieser Woche ist es soweit: nach eineinhalb Jahren Bauzeit ziehen die ersten Menschen mit Behinderung in die neuen Wohngruppen in der Dobrachstraße in Kulmbach. Das teilt die Diakonie mit. Insgesamt 24 Menschen mit Beeinträchtigung leben dort künftig, Frauen und Männer im Alter von 20 bis 60 Jahren. Bei der Errichtung wurde vor allem auf Barrierefreiheit wert gelegt. Es gibt zahlreiche Gemeinschaftsräume, Hobbyräume mit Kicker und Werkbank. Die meisten der Menschen, die dort künftig leben, gehen einer Arbeit nach und zwar in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung.