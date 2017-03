Fest zur Einweihung: Landesgartenschaugelände in Bayreuth ist fast fertig

Am Samstag in einer Woche ist es soweit, dann wird das Gelände der Landesgartenschau in Bayreuth mit einem Fest für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Wilhelmineaue wird seit Wochen zurückgebaut. Entstanden ist ein Landschaftspark, der dann frei zur Nutzung zur Verfügung stehen soll, mit einem See im Herzen.

Aufgeweichte Wege haben den Landschaftsgärtnern zu schaffen gemacht und am Bolzplatz sind die Grassaaten noch nicht aufgegangen – der wird noch nicht nutzbar sein. Ansonsten aber gibt’s am 9. April ein buntes Festprogramm in der Wilhelmineaue in Bayreuth.