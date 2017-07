Festakt zum Geburtstag: Blasmusik Untersteinach feiert 40-jähriges Bestehen

Die Untersteinacher Blasmusik feiert heute ihren 40. Geburtstag. Im Musikerheim in Untersteinach gibt es heute einen Ehrenabend mit geladenen Gästen und einem Festakt. Zu Gast ist auch eine Abordnung aus der Untersteinacher Partnergemeinde Mogilany in Polen. Das kommt nicht von ungefähr. Die Blasmusik in Untersteinach hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Partnerschaft mit Mogilany zu beleben, ebenso wie das Brauchtum und die Gemeinschaft. Ein weitere Schwerpunkt ist bezahlbarer Unterricht, den die Untersteinacher Musiker anbieten wollen. Offenbar mit Erfolg: das Untersteinacher Jugendblasorchester hat 30 Mitglieder. Der Verein ist Träger des Kulturpreises des Landkreises Kulmbach und Träger des Junior Award der Deutschen Bläserjugend.