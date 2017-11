Festakt zum Geburtstag: Kreisjugendring Kulmbach feiert 70-jähriges Bestehen

Mit einem Festakt feiert der Kreisjugendring Kulmbach am Dienstagabend sein 70-jähriges Bestehen. Los geht es um 19 Uhr im Jugendzentrum Alte Spinnerei in Kulmbach. Die Besucher erwarten viele Rückblicke, Berichte von Zeitzeugen und viel Bild- und Videomaterial. Das ganze Jahr über hatte der Kreisjugendring dafür Erinnerungsstücke und Geschichten und Anekdoten aus den letzten 70 Jahren gesammelt. Auch andere Events des Kreisjugendrings waren in diesem Jahr unter dem Zeichen des Jubiläums gestanden, zum Beispiel das Family Fun Festival. Am Dienstag finden die Feierlichkeiten ihren Höhepunkt.